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Дети устроили качели на мегаваттной зарядке BYD

Дети устроили качели на мегаваттной зарядке BYD

Зарядная система работает с архитектурой 1000 В и способна выдавать до 1000 кВт при токе 1000 А В китайском Наннине двое детей использовали подвешенный кабель станции BYD Megawatt Flash Charging в качестве качелей.

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