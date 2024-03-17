Жаркое из потрошков — джиз-биз (но на русский манер).

Только что прочла на овощной палатке рекламный призыв (А-3 формат, орфография сохранена, чёрным траурным по белому) : «ЗРА УЗБЕЦКИЙ ПЛОВ КУШАЛ И ДРУГАЯ ЕДА ТОЖЕ ЗРА»… Аж не выдержала, зашла узнать, откуда у парня «испанская грусть и такая беспросветность.