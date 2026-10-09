Суд отказал пермячке в возврате 500 тысяч за курс наставника

Пермский краевой суд отказал местной жительнице во взыскании 500 тысяч рублей, потраченных на наставнический онлайн-курс, поскольку на момент заключения договора она имела статус индивидуального предпринимателя и приобретала обучение для ведения бизнеса, а не для личных нужд.