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Царьград

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Суд отказал пермячке в возврате 500 тысяч за курс наставника

Суд отказал пермячке в возврате 500 тысяч за курс наставника

Пермский краевой суд отказал местной жительнице во взыскании 500 тысяч рублей, потраченных на наставнический онлайн-курс, поскольку на момент заключения договора она имела статус индивидуального предпринимателя и приобретала обучение для ведения бизнеса, а не для личных нужд.

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