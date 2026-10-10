🏫 Более двух тысяч молодых педагогов работают в школах Крыма Министр образования, науки и молодёжи Республики Крым Валентина Лаврик напомнила, что молодым специалистом считается педагог до 35 лет, который первые три года после окончания вуза работает в школе.
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