🏫 Более двух тысяч молодых педагогов работают в школах Крыма Министр образования, науки и молодёжи Республики Крым Валентина Лаврик напомнила, что молодым специалистом считается педагог до 35 лет, который первые три года после окончания вуза работает в школе.