Заочный приговор Слепакову об уклонении от обязанностей иноагента вступил в силу

Апелляция признала законным заочный приговор комику Семену Слепакову (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) по делу об уклонении от обязанностей иноагента.
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