Самые страшные санкции ещё впереди: США запретят компаниям других стран торговать с Россией — нас ждёт полный разрыв отношений с Западом

Вик Норд

Россия тысячи лет была самодостаточна,и ни в чём не нуждалась ,ну хотя тем,что мы,это ОТДЕЛЬНАЯ цивилизация... ,если России АБСОЛЮТНО,т.е. полностью прекратить торговлю со ВСЕМ миром,ровно за три-четыре года страна перейдёт на самообеспечении,вы что думаете паникёры сраные,что это ПЕРВЫЕ санкции,и блокады России(СССР),учите историю шлемазлы,а вот БЕЗ России,кому то(не будем показывать пальцем,невежливо...) придётся туго,Вы что думаете,то чем Вы пугаете,КЗ не ввёл бы с самого начала?Это для них смерти подобно!