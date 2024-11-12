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В Ерсинской школе открыли мемориальные доски в честь погибших выпускников

В Ерсинской школе открыли мемориальные доски в честь погибших выпускников

В Ерсинской средней общеобразовательной школе состоялась церемония открытия четырёх мемориальных досок, посвящённых памяти выпускников, которые погибли, выполняя воинский долг в ходе специальной военной операции.

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