Снайпер рассказал о жителях Великой Новоселки, прятавших сына от ВСУ

В Великой Новоселке (ДНР) семья прятала в подвале сына, чтобы ВСУ не забрали его воевать, рассказал снайпер 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ с позывным «Сумрак», 6 апреля сообщает РИА Новости.
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