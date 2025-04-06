Снайпер рассказал о жителях Великой Новоселки, прятавших сына от ВСУ

В Великой Новоселке (ДНР) семья прятала в подвале сына, чтобы ВСУ не забрали его воевать, рассказал снайпер 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ с позывным «Сумрак», 6 апреля сообщает РИА Новости.