Россияне стали больше интересоваться «не черноморскими» направлениями

С окончанием новогодних праздников россияне активно стали планировать отпуска на 2025 год. При этом в сравнении с прошлым годом в январе больше всего выросли темпы бронирований на лето отдыха в Дагестане, Калининградской области, Приморском крае, на Байкале, Алтае.
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