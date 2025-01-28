Россияне стали больше интересоваться «не черноморскими» направлениями

С окончанием новогодних праздников россияне активно стали планировать отпуска на 2025 год. При этом в сравнении с прошлым годом в январе больше всего выросли темпы бронирований на лето отдыха в Дагестане, Калининградской области, Приморском крае, на Байкале, Алтае.