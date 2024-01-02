Что делать, если после тренировки вам хочется сладкого Если после занятий спортом у человека регулярно возникает потребность съесть что-то сладкое, это может говорить о невысокой квалификации его тренера, считает врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова.
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