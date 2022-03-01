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Атака на ЦСКА захлебнулась

Атака на ЦСКА захлебнулась

Футбольный агент Роберт Чибеж, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Яки Бийола, прокомментировал будущее футболиста в армейском клубе на фоне наложенных санкций.

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