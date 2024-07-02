✅ Мэрия Сочи проводит опрос по перемещению световых тоннелей с Навагинской в другое место Проголосовать за один из вариантов можно до седьмого июля.
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✅ Мэрия Сочи проводит опрос по перемещению световых тоннелей с Навагинской в другое место Проголосовать за один из вариантов можно до седьмого июля.