В «Спартаке» заявили, что «Зенит» не делал предложения по Соболеву

В «Спартаке» дали небольшой комментарий относительно будущего Александра Соболева. Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отреагировал на многочисленные слухи о скором переходе форварда команды Александра Соболева в «Зенит».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии