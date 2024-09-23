Маркетплейсы попросили поддержать продажу алкоголя через биометрию

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, включает Wildberries, Ozon, «Яндекс маркет» и другие) обратилась к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с письмом, в котором просит поддержать онлайн-торговлю алкоголем через биометрию.
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