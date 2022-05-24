В Кировской области прошел третий всероссийский фестиваль детской и юношеской песни «Безопасная дорога»

В Кирове состоялся третий всероссийский фестиваль детской и юношеской песни «Безопасная дорога». Организатором мероприятия выступил известный кировский композитор, автор первого в России сборника детских песен по дорожной безопасности Игорь Русских.
В Кирове состоялся третий всероссийский фестиваль детской и юношеской песни «Безопасная дорога». Организатором мероприятия выступил известный кировский композитор, автор первого в России сборника детских песен по дорожной безопасности Игорь Русских.
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