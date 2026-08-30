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Ландо Норрис: Интерес со стороны других команд был, но я даже не рассматривал предложения

McLaren Действующий чемпион мира Ф1 Ландо Норрис рассказал, что перед подписанием нового долгосрочного контракта с McLaren им интересовались другие команды, однако британец даже не рассматривал возможность ухода из Уокинга.

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