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Регионы России

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Acer представила компактный настольный компьютер на платформе Nvidia RTX Spark

Acer представила компактный настольный компьютер на платформе Nvidia RTX Spark

Новинка ориентирована на локальные вычисления крупных ИИ-моделей непосредственно на устройстве без необходимости передачи данных на удалённые ресурсы.

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