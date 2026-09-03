Врио генконсула КНР в Казани: «Отношения Китая и России – образец для мира»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Инициатива глобального управления, выдвинутая председателем КНР Си Цзиньпином в 2025 году, призвана укрепить многосторонность и выстроить более сбалансированную систему международных отношений.
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