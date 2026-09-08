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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лавров о ЧМ-2026: «Смотрел без особого энтузиазма, просто из любви к искусству. Желали аргентинцам победы, потому что Месси последний чемпионат проводил»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос о том, следил ли он за чемпионатом мира.

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