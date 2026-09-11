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"Задача воевать остается": где будет генеральное сражение и зачем Зеленскому "зелеюгенд"

"Задача воевать остается": где будет генеральное сражение и зачем Зеленскому "зелеюгенд"

На Украине обсуждают, можно ли рассчитывать хотя бы на временное замирение или же костер войны будет разгораться все сильнее .

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