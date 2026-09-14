В России с 2027 года начнут мониторить цены на отдельные продукты

С 1 января 2027 года в России начнут по-новому отслеживать цены на 24 категории основных продуктов. Это касается отдельных разновидностей мяса, рыбы, молочной продукции, овощей и круп.
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