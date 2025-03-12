«Так это вроде парковка?!»

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук посетовал на то, что шахматный сквер в Ханты-Мансийске за 200 млн рублей ему напомнил обычную парковку, а не современное городское общественное пространство.
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