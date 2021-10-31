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ЯМЫРашкин! И все тут. Развели пьяных лосей, которые набрасываются на депутатов

ЯМЫРашкин! И все тут. Развели пьяных лосей, которые набрасываются на депутатов

Ингвар Коротков Вы ничего не понимаете. И не знаете, сколько опасных пьяных лосей развелось в лесу.

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Александр Григоров
правильно ...автор ...безобразие
Татьяна Чайка
Было бы смешно,если б не было так грустно,таких»отрыжек зюгановских» немало .И все прут к «корыту»власти))))
Румина Мавлеева (Саитова)
Да.может и виноват Рашкин. но у ЕР не лучше и так же прут к корыту власти..
Александр Шмелев
А почему только зюгановских ? Любителей ИМЕТЬ в любой шайке-партии хоть пруд пруди... Ну, хоть бы кто поучился УМЕТЬ !! Вымираем, товарищи дорогие, вымираем...
Игорь Ткаченко
Помирай уж скорее)))
amv07
ржака!!!
ГусЕна
:)))
Александр Ширай
Что показали последние выборы? Что никому не дадут лишить ЕР большинства. Что те, кто хочет каких то улучшений должны влиять на состав самой фракции. Если кто заметил, то в этот раз выдвижение кандидатов от ЕР было открытым - в интернете гражданам была предоставлена возможность поддержать своего кандидата от ЕР до составления списков - это всё же прогресс)). Т.е. ЕР безапелляционно претендует на роль КПСС, потому что там у руля как раз деятели, прошедшие эту школу, как и в КПРФ.
александр мозговой
А не кажется ли, что это бондаренко рашкина подставил, чтобы вместо него в ГД пролезть... Пригласил на охоту, сам слинял, а этого подставил... версия...
ГусЕна
Вполне может быть...
Walery
Вполне версия! Но если это так, то Рашкина вдвойне презираю. За безответственность и банальное хамство - ему жрать нечего? Сегодня лосей а завтра людей будет не жалеть! Что и как не важно - сам факт разделанного лося в машине в лесу и нарезное оружие с оптикой... сильно характеризует участников. Следом за Гудковым пинками из Думы. У депутата должна быть обязывающая должности порядочность, он один на несколько миллионов россиян и если народ ошибся с выбором - заменить немедленно... с учетом произошедшего с большей осторожностью с новым выбором. Ленин тоже с ружьем в ссылке в Шушенском в лесу гулял и царь ворон в Могилеве стрелял - им так лучше думалось возможно, но с браконьерством даже гитлер боролся! У него для этих целей значительные элитные военные службы имелись.
Валентин Стефаненков
Иуда сколько получил за грязную статью?
Olga Abramova
Как смешно!
Сергей Евсеев
Ответить автору нечего или не хватает ума, поэтому бла-бла. И не удивительно в мозгах у тебя запор
Николай Сибирский
В 19 веке унтер-офицерши сами себя высекали, а в 21 лоси сами себя убивают, расчленяют и лезут в багажник машины депутата-коммуниста.
Владимир Борисов
Walery
А что - реально все обстоятельства находились под контролем. И это только усугубляет вину депутата - сам в своей стране полагает что законности и охраны природы нет, и принятые Думой законы в стране не работают. А оно оказывается в стране очень даже работает - и в отношении браконьеров, и в отношении оборзевших (Новосибирск) диаспор, и в отношении тупых из кишлаков мигрантов. Еще согласно ст. 69 Конституции РФ хорошо бы и в отношении нациков и языковых патрулей в соседних республиках твердость и решительность проявить.
Владимир Борисов
грамотно проведенная спецоперация. ведь могут, когда это надо :)
ГусЕна
Шойгу не даром с Путиным и лосями вотку пили в тайге осенью...Там и задумали спецоперацию
галина еличева
не зря учились.
Татьяна
Хорошая статья, смешно, но верно написано.Обнаглели эти рашкины и еже с ним до чертиков. Решили , что Бога за бороду схватили? Гнать из Думы скопом!!!!
николай лебедев
Вот интересно, кто из персонажей в свете написанного был более торкнутый-депутат или лось?
Владимир Кузин
Под суд.
Walery
Определит следствие, а вы кто?
Владимир Лисуков
Если честно, то лоси в лесу обнаглели совсем. Они уже убитыми и разделанными на мясо кидаются на самый непорочный и даровитый народ - депутатов. Как они посмели, требуем осуждения этого. А депутата Рашкина наградить за отвагу и мужество в борьбе с лосями и прочей съедобной дикой лесной живностью. Это же не первый случай борьбы Рашкина с нашими меньшими лесными братьями?
Walery
Ваша ирония совершенно не в тему. Тут не до шуток, тут охоту следует запретить! Данный факт только подтверждает мое утверждение, что "охотники" больные люди и их следует лечить. И лобби оружепродавцов следует тоже изничтожить.
Адольф Пешков
Вот если бы в лесу попались бы Хинштейн или Попов из ЕР, то по всем телеканалам МИРА показали бы, как наши зелёные отрабатывают на учениях задержания нарушителей тишины в звериных стаях. А уж Рашкин точно искал в лесу Путина, чтобы посчитаться с ним за фальсификации на выборах. А Рашкину в саратовском ФСБ шепнули, что Путин и Шойгу будут сегодня на охоте.
Walery
Адольф, вы не в теме... перепутали с пивной...?
Дмитрий лапутько
Прошу заметить. В США для устранения неугодного политика раздувают секс-скандал. У нас - подстрелил невинного зверька, на выход. Рашкин не первооткрыватель. Так что нефиг нам "зеленую" повестку впаривать. Мы и здесь впереди всей планеты.)))
Андрей Щеглов
просто мерзость

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