ЯМЫРашкин! И все тут. Развели пьяных лосей, которые набрасываются на депутатов

Темы дняПолитикаЯМЫРашкин! И все тут. Развели пьяных лосей, которые набрасываются на депутатов Ингвар Коротков Вы ничего не понимаете. И не знаете, сколько опасных пьяных лосей развелось в лесу.Вернуться к статье3014НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр Григоровправильно ...автор ...безобразиеТатьяна ЧайкаБыло бы смешно,если б не было так грустно,таких»отрыжек зюгановских» немало .И все прут к «корыту»власти))))Румина Мавлеева (Саитова)Да.может и виноват Рашкин. но у ЕР не лучше и так же прут к корыту власти..Александр ШмелевА почему только зюгановских ? Любителей ИМЕТЬ в любой шайке-партии хоть пруд пруди... Ну, хоть бы кто поучился УМЕТЬ !! Вымираем, товарищи дорогие, вымираем...Игорь ТкаченкоПомирай уж скорее)))Aamv07ржака!!!ГусЕна:)))Александр ШирайЧто показали последние выборы? Что никому не дадут лишить ЕР большинства. Что те, кто хочет каких то улучшений должны влиять на состав самой фракции. Если кто заметил, то в этот раз выдвижение кандидатов от ЕР было открытым - в интернете гражданам была предоставлена возможность поддержать своего кандидата от ЕР до составления списков - это всё же прогресс)). Т.е. ЕР безапелляционно претендует на роль КПСС, потому что там у руля как раз деятели, прошедшие эту школу, как и в КПРФ.александр мозговойА не кажется ли, что это бондаренко рашкина подставил, чтобы вместо него в ГД пролезть... Пригласил на охоту, сам слинял, а этого подставил... версия...ГусЕнаВполне может быть...WWaleryВполне версия! Но если это так, то Рашкина вдвойне презираю. За безответственность и банальное хамство - ему жрать нечего? Сегодня лосей а завтра людей будет не жалеть! Что и как не важно - сам факт разделанного лося в машине в лесу и нарезное оружие с оптикой... сильно характеризует участников. Следом за Гудковым пинками из Думы. У депутата должна быть обязывающая должности порядочность, он один на несколько миллионов россиян и если народ ошибся с выбором - заменить немедленно... с учетом произошедшего с большей осторожностью с новым выбором. Ленин тоже с ружьем в ссылке в Шушенском в лесу гулял и царь ворон в Могилеве стрелял - им так лучше думалось возможно, но с браконьерством даже гитлер боролся! У него для этих целей значительные элитные военные службы имелись.Валентин СтефаненковИуда сколько получил за грязную статью?OAOlga AbramovaКак смешно!СЕСергей ЕвсеевОтветить автору нечего или не хватает ума, поэтому бла-бла. И не удивительно в мозгах у тебя запорНиколай СибирскийВ 19 веке унтер-офицерши сами себя высекали, а в 21 лоси сами себя убивают, расчленяют и лезут в багажник машины депутата-коммуниста.ВБВладимир БорисовWWaleryА что - реально все обстоятельства находились под контролем. И это только усугубляет вину депутата - сам в своей стране полагает что законности и охраны природы нет, и принятые Думой законы в стране не работают. А оно оказывается в стране очень даже работает - и в отношении браконьеров, и в отношении оборзевших (Новосибирск) диаспор, и в отношении тупых из кишлаков мигрантов. Еще согласно ст. 69 Конституции РФ хорошо бы и в отношении нациков и языковых патрулей в соседних республиках твердость и решительность проявить.ВБВладимир Борисовграмотно проведенная спецоперация. ведь могут, когда это надо :)ГусЕнаШойгу не даром с Путиным и лосями вотку пили в тайге осенью...Там и задумали спецоперациюГЕгалина еличеване зря учились.ТТатьянаХорошая статья, смешно, но верно написано.Обнаглели эти рашкины и еже с ним до чертиков. Решили , что Бога за бороду схватили? Гнать из Думы скопом!!!!НЛниколай лебедевВот интересно, кто из персонажей в свете написанного был более торкнутый-депутат или лось?Владимир КузинПод суд.WWaleryОпределит следствие, а вы кто?Владимир ЛисуковЕсли честно, то лоси в лесу обнаглели совсем. Они уже убитыми и разделанными на мясо кидаются на самый непорочный и даровитый народ - депутатов. Как они посмели, требуем осуждения этого. А депутата Рашкина наградить за отвагу и мужество в борьбе с лосями и прочей съедобной дикой лесной живностью. Это же не первый случай борьбы Рашкина с нашими меньшими лесными братьями?WWaleryВаша ирония совершенно не в тему. Тут не до шуток, тут охоту следует запретить! Данный факт только подтверждает мое утверждение, что "охотники" больные люди и их следует лечить. И лобби оружепродавцов следует тоже изничтожить.Адольф ПешковВот если бы в лесу попались бы Хинштейн или Попов из ЕР, то по всем телеканалам МИРА показали бы, как наши зелёные отрабатывают на учениях задержания нарушителей тишины в звериных стаях. А уж Рашкин точно искал в лесу Путина, чтобы посчитаться с ним за фальсификации на выборах. А Рашкину в саратовском ФСБ шепнули, что Путин и Шойгу будут сегодня на охоте.WWaleryАдольф, вы не в теме... перепутали с пивной...?Дмитрий лапутькоПрошу заметить. В США для устранения неугодного политика раздувают секс-скандал. У нас - подстрелил невинного зверька, на выход. Рашкин не первооткрыватель. Так что нефиг нам "зеленую" повестку впаривать. Мы и здесь впереди всей планеты.)))Андрей Щегловпросто мерзостьКомментировать
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