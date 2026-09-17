From Climate Doom To AI Apocalypse: New Crisis, Same Fear Playbook As we pointed out last week, the narrative around AI as an existential threat to humanity merely seems like a coordinated information operation that pairs perfectly with resurrecting a stalled bipartisan AI safety bill on Capitol Hill.
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