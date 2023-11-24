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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пеллегрино об отстранении россиян: «Один из главных принципов Олимпийской хартии – независимость спорта от политики. Мы должны ориентироваться на хартию»

Российские лыжники не допускаются к международным стартам с февраля 2022 года. – Ранее вы критически оценивали позицию скандинавов в отношении недопуска российских спортсменов.

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