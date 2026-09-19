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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Головина о возможном переходе в «Спартак»: «Без комментариев. Когда-нибудь Александр, конечно, вернется в Россию»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина, не стал комментировать информацию о возможном переходе футболиста в «Спартак».

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