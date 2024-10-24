В Москве выпускают адаптивную одежду для ветеранов СВО по индивидуальным заказам

Также предприятия занимаются производством медицинской и фармацевтической продукции Предприятия Москвы разрабатывают специальную адаптивную одежду, предназначенную для ветеранов специальной военной операции.
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