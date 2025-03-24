Профессор Виноградов: с 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии

Увеличение выплат затронет 4,2 миллиона человек С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии, в том числе по старости, а также для инвалидов, детей-сирот и по потере кормильца, сообщил агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.