Профессор Виноградов: с 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии

Увеличение выплат затронет 4,2 миллиона человек С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии, в том числе по старости, а также для инвалидов, детей-сирот и по потере кормильца, сообщил агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
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