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Диана Джанелли, Катя Земская, Анна Бутман и другие на презентации фото-проекта Сергея Табунова

Диана Джанелли, Катя Земская, Анна Бутман и другие на презентации фото-проекта Сергея Табунова

Павел Камин Казалось бы, ничего не может взбодрить вашего покорного редактора светской хроники вечером в понедельник, но автор Telegram-канала «Табор» Павел Камин все-таки знает рецепт, запоминайте: «Японский напиток саке и прекрасная компания».

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