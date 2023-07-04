Диана Джанелли, Катя Земская, Анна Бутман и другие на презентации фото-проекта Сергея Табунова

Павел Камин Казалось бы, ничего не может взбодрить вашего покорного редактора светской хроники вечером в понедельник, но автор Telegram-канала «Табор» Павел Камин все-таки знает рецепт, запоминайте: «Японский напиток саке и прекрасная компания».