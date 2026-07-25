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В Австрии исключили вступление Украины в Евросоюз в ближайшие годы

В Австрии исключили вступление Украины в Евросоюз в ближайшие годы

www.globallookpress.com/Petrov Sergey/news.ru Австрийский министр по делам Европы Клаудия Бауэр 25 июля исключила возможность ускоренного вступления Украины в Евросоюз (ЕС) в ответ на требования президента страны Владимира Зеленского.

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