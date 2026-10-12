Мадьяр заявил, что не допустит транзита оружия для Украины через Венгрию

Венгерский премьер Петер Мадьяр в беседе с изданием Helsingin Sanomat заявил, что Будапешт воздержится от предоставления Киеву военной поддержки и не позволит переправлять оружие на Украину через свою территорию.
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СПАСИБО МАДЬЯРУ!!! СПАСИБО ВЕНГРАМ!!