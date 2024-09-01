Вучич: Сербия не станет "троянским конём" России в ЕС

Сербия после вступления в ЕС не будет продвигать в блоке интересы России. Об этом, в субботу, 31 августа, заявил президент Сербии Александр Вучич на форуме по международной безопасности GLOBSEC 2024 в Праге.
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