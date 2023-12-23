15 примеров, как дети весело тестируют родительское самообладание на прочность

Родителям приходится решать самые разные задачи и проблемы, причем быстро. А уж в том, что дети их создадут в избытке, можете даже не сомневаться! Согласитесь, что именно дети развивают способность взрослых не нервничать по пустякам и сохранять самообладание в любой ситуации.