Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 примеров, как дети весело тестируют родительское самообладание на прочность

15 примеров, как дети весело тестируют родительское самообладание на прочность

Родителям приходится решать самые разные задачи и проблемы, причем быстро. А уж в том, что дети их создадут в избытке, можете даже не сомневаться! Согласитесь, что именно дети развивают способность взрослых не нервничать по пустякам и сохранять самообладание в любой ситуации.

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