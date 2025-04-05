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Кармело Энтони: «Гилджес-Александер – эволюция Пенни Хардуэя, Дуэйна Уэйда и немного Джеймса Хардена»

«Для него это начало пути. Это видно. Другая уверенность, другой шаг, другая походка. Он нашел свой ритм, и мы увидим это в течение следующих нескольких лет.

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