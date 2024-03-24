В ГИБДД раскрыли, за что водителей лишают прав на зебре без пешеходов

Инспектор ГИБДД, фото: njcar.ru Понимание того, что непропуск пешехода на нерегулируемом переходе влечет за собой немаленький штраф в размере до 2500 рублей, наверняка, присутствует у большинства водителей.
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