House Republicans Abandon Another District

The top House GOP super PAC is abandoning its efforts to beat Rep. Henry Cuellar (D-TX) in a district that Republicans redrew in their favor last year, Punchbowl News reports.
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