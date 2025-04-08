Почти четверть россиян, опрошенных КП, оценивают свое здоровье на "хорошо" и "отлично". 4% заявили, что у них отменное здоровье, нет никаких хронических заболеваний, и даже простудой они болеют крайне редко.
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