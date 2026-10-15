Проблемы с гормональным фоном могут испортить результат пластической операции. Об этом «Газете.Ru» рассказала пластический хирург сети клиник «Семейная» Александра Фролова.
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