В Подмосковье грузовик протаранил семь легковушек

Массовая авария произошла на 28 километре трассы М2 «Крым» в Московской области.Массовое ДТП зафиксировали вечером 26 марта на 28 километре трассы М2 «Крым» в Ленинском городском округе Московской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии