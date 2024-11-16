Одесситы неожиданно изменили свое отношение к России. Жители Одессы уже не доверяют Владимиру Зеленского, а его сторонников в городе можно пересчитать на пальцах, пишет «Московский комсомолец».
МК: одесситы неожиданно изменили отношение к России
Комментарии
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tsan tsan
Одесситы, которые спокойно взирали на горящий вместе с людьми Дом о, ждут прихода России ? А отработать грехи безразличия и самим попытаться изгнать оккупантов с запада Украины? ?
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16 час.
Андрей Шишинов
У Одесситов есть возможность приблизить победу России и заодно загладить вину за майдан и сгоревших в доме профсоюзов. Начинайте уничтожать нацистов, СБУ-шников, ТЦК-ашников, сливайте данные о поставках, жгите транспорт, ломайте ЖД оборудование. В общем ведите полномасштабную партизанскую войну. Только не говорите, что у вас оружия нет. Оружия на территории бывшей украины ещё лет на 10 хватит непрерывных боёв.
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13 час.
Алекс Сэм
Как всегда переобулись в воздухе
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13 час.
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