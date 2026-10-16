За все нынешние резкие движения Трампа в сторону Украины нам стоит сказать «спасибо» не Трампу, а руководству и народу Ирана, который встал стеной на пути агрессии Израиля и США, взялся воевать наотмашь не на словах, а на деле и ведет переговоры без жестов доброй воли, а с позиции силы.