ФСБ задержала в Донецке агента СБУ, подозреваемого в шпионаже

Силовики задержали агента СБУ в Донецке, как сообщили в региональном управлении ФСБ.В ходе антитеррористической операции управление ФСБ России по ДНР выявило и арестовало местного жителя, который подозревается в шпионаже в интересах Украины.
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