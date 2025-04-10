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«Герани» взорвали тайную базу «мушкетеров» из Парижа: Карта специальной военной операции на Украине на 10 апреля 2025 года и анализ событий в мире

«Герани» взорвали тайную базу «мушкетеров» из Парижа: Карта специальной военной операции на Украине на 10 апреля 2025 года и анализ событий в мире

«Герани» взорвали тайную базу «мушкетеров» из Парижа: Карта специальной военной операции на Украине на 10 апреля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ Днепропетровской области удар российских беспилотников «Герань» уничтожил секретную базу иностранных наёмников, предположительно французского происхождения.

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