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Одно лицо: как выглядят российские актрисы и их знаменитые мамы в одном возрасте

Одно лицо: как выглядят российские актрисы и их знаменитые мамы в одном возрасте

Сравнение со знаменитой матерью — неизбежная часть жизни в актерской династии. Зрители всегда ищут в дочерях знакомую мимику, жесты или взгляд.

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