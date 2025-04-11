Столичные пекари прилагают все усилия, чтобы удовлетворить спрос на пасхальные куличи

В кондитерских сейчас доминирует запах сладкой выпечки, только что вынутой из печи. В Кишиневе пекари прилагают все усилия, чтобы удовлетворить спрос на куличи, рулеты и панеттоне к пасхальным праздникам.
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