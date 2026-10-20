Чад: 23 человека были убиты и еще 20 получили ранения после того, как предполагаемые боевики Боко Харам напали на рынок в Нгубуа, регион Лак, 18 октября.
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