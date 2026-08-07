«Русалку», «Горыныча» и ещё пять российских крафтовых напитков запретили в Белоруссии

Белорусский Госстандарт запретил ввоз и продажу семи крафтовых пивных напитков трёх российских производителей после лабораторных проверок, в ходе которых были обнаружены консерванты и синтетические красители, не указанные на маркировке или запрещённые для такой продукции.
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