Россиянин случайно выстрелил в пришедшего к нему в гости друга

Россиянин случайно застрелил пришедшего к нему домой во время праздников вместе с женой друга. Отмечается, что житель подмосковного Лыткарина Андрей решил похвастаться своим пистолетом перед 34-летним приятелем Александром.
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