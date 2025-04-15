Пьяный мужчина упал с электросамоката и сломал нос

Пьяный житель Серова катался на мощном электросамокате без прав и мотошлема, упал и получил травмы. Как сообщили в пресс-службе облГАИ, инцидент произошел 14 апреля около семи часов вечера в городе Серове на улице Крупской.
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