Российский Су-57 несет самое мощное вооружение в своем поколении

У самолета отмечается великолепная маневренность и широкий арсенал использования дальнобойных ракет. Российский истребитель Су-57 значительно превосходит западные аналоги и имеет на вооружении мощнейшие ракеты для своего поколения.
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